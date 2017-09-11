Партия «Яблоко» получит около 12 % мандатов по результатам муниципальных выборов в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Таким образом, члены «Яблока» займут около 177 мандатов вместо прежних 25. Кроме того, 7,2 % мест в муниципальных собраниях получат самовыдвиженцы.

Первое место по результатам выборов заняла «Единая Россия», кандидаты которой получат 77 % мандатов. На четвертом месте КПРФ с 2,9 % (порядка 43 мандатов вместо прежних 212), на пятом — «Справедливая Россия» с 0,67 % (около десяти мандатов вместо 128). ЛДПР, «Партия Роста» и «ПАРНАС» набирают менее 1 %.

«Политические пристрастия москвичей меняются», — констатировал Горбунов.

Явка на муниципальных выборах составила около 15 %. Доля досрочного голосования — 0,14 %, или порядка 9 тысяч избирателей.

По предварительным данным, независимые кандидаты получают большинство мандатов на муниципальных выборах в половине районов Центрального административного округа Москвы, а также в ряде округов вне ЦАО. Движение «Голос» сообщило о попытках исключить независимых кандидатов из списка победителей муниципальных выборов в трех районах Москвы.