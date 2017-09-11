Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу кандидатов от оппозиции на муниципальных выборах в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Безусловно, есть побеждающие от других партий, это прекрасно, они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность дмитрий песков, пресс-секретарь президента России

По его словам, «это и есть плюрализм, это и есть политическая конкуренция». Песков добавил, на выборах была проявлена «нулевая толерантность к каким-либо нарушениям», так как власти реагировали на сообщения о нарушениях «молниеносно».

Он также добавил, что явка соответствовала «общеевропейским тенденциям».

10 сентября в Москве прошли муниципальные выборы. Большинство мандатов в Москве досталось «Единой России», второе место заняла партия «Яблоко», третье — самовыдвиженцы. Глава штаба назвал выборы «невероятным успехом» оппозиции. Поддерживаемые штабом объединенных демократов Дмитрия Гудкова и Максима Каца кандидаты получили большинство в 14 муниципалитетах Москвы.