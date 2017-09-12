Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге финансовых столиц 2017 года по версии лондонской консалтинговой фирмы Z/Yen Group и Института развития Китая. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Так, Санкт-Петербург разместился 87-й строчке рейтинга, опустившись на один пункт, а Москва — на 89-м месте, опустившись на четыре пункта. При этом рейтинг Москвы вырос на 35 пунктов (601 балл), а у Петербурга — на 38 пунктов (603 балла).

Первое место в рейтинге мировых финансовых центров по-прежнему занимает Лондон (780 баллов), на втором месте Нью-Йорк (756 баллов), а на третьем — Сингапур (742 балла).

Рейтинг Z/Yen Group и Института развития Китая выходит два раза в год. В ходе составления рейтинга города оценивают по 102 критериям, включающим в себя бизнес-показатели, развитие инфраструктуры, население, влияние человеческого фактора и другие. Максимальная оценка — 1 000 баллов.