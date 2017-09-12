«Почта России» планирует открыть в 2017 году около 50 мини-отделений в магазинах «Пятерочка» в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее экспериментальный запуск проекта проводился в трех магазинах ретейлера.

Глава «Почты России» Николай Подгузов отметил, что предприятие имеет много запросов на предоставление почтовых отделений и в дальнейшем может начать взаимодействие с разными ретейлерами по нескольким регионам.