«Почта России» откроет мини-отделения в московских «Пятерочках»
«Почта России» планирует открыть в 2017 году около 50 мини-отделений в магазинах «Пятерочка» в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее экспериментальный запуск проекта проводился в трех магазинах ретейлера.
Глава «Почты России» Николай Подгузов отметил, что предприятие имеет много запросов на предоставление почтовых отделений и в дальнейшем может начать взаимодействие с разными ретейлерами по нескольким регионам.
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