Авиакомпания «Аэрофлот» рекомендует пассажирам проверять размер тарифов, такс и сборов при покупке билетов онлайн в связи с нарушениями билетных провайдеров. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Отмечается, что в последнее время билетные провайдеры распространяют среди пассажиров недостоверную информацию о величине тарифов. В качестве примера приводятся случаи, когда стоимость перелета обозначается единой суммой без разделения на тарифы.

Корректность стоимости в «Аэрофлоте» предлагают проверять на своих online–сервисах. Уточняется, что это можно сделать на сайте компании через опцию «Проверить бронирование».