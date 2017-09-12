В центре Москвы 22 сентября появится восемь бюстов руководителей России XX века авторства Зураба Церетели. Об этом сообщает ТАСС.

На «Аллее правителей» в Петроверигском переулке установят бронзовые бюсты Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. «Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», — отметил исполнительной директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

«Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки», — отметил научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, однако они появляются «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

В церемонии открытия примет участие министр культуры Владимир Мединский. Ранее министр отмечал, что никогда бы не поддержал установку государственного памятника Сталину.



На «Аллее правителей» расположены бюсты представителей власти — от древнерусских князей до членов Временного правительства. 26 июля здесь установили памятник Ивану Грозному. В комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме установку монумента назвали незаконной.