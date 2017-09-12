На территории делового квартала «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе построят 18-этажный бизнес-центр класса «А» под названием DM Tower. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на компанию-застройщика KR Properties.

Общая площадь бизнес-центра составит 35,4 тысячи квадратных метров. Он расположится на первой линии Новоданиловской набережной. В башне разместятся офисы и торговые помещения, ресторан корпоративного питания, салон красоты, мини-маркет, сайкл-студия, отделения банка, а также панорамный ресторан на верхнем этаже. Площадь инфраструктурных помещений составит более 4 тысяч квадратных метров.

В подземной части здания построят двухуровневый подземный паркинг на 205 машино-мест.

Визуализация архитектурного проекта DM Tower. Вид с Новоданиловской набережной (Фото: KR Properties) Визуализация архитектурного проекта DM Tower. Вид сверху (Фото: KR Properties)

Архитектурную концепцию здания разработало бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. «Офисное здание получило динамичную форму: своими остроконечными зубцами оно раскрыто на воду, обеспечивая офисы максимально выигрышными видами и создавая в панораме набережной новый лендмарк», — рассказал Чобан.

Визуализация интерьера ресторана на 18-м этаже здания (Фото: KR Properties)

Планируется, что главными резидентами бизнес-центра станут компании из медиа и IT-отраслей. Строить DM Tower начнут в четвертом квартале 2017 года, а завершат — в конце 2019-го.

KR Properties развивает комплекс с 2007 года. Сейчас здесь располагается 12 строений, где находятся офисы компаний Rambler&Co, SPN, «Сбербанк-Техологии», «НефтеТрансСервис» и других.