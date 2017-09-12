До конца 2017 года в центре Москвы установят четыре новых фонтана. Об этом со ссылкой на первого заместителя главы курирующего программу «Моя улица» департамента капитального ремонта города Алексея Беляева сообщает информагентство «Москва».

«В Москве появится еще четыре фонтана: на Биржевой площади, в Лубочном проезде и два — на Болотной площади», — заявил он.

В августе для установки фонтана на Биржевой площади власти прервали проведение археологических работ, в ходе которых было обнаружено несколько памятников архитектуры XII–XVI веков и множество других исторических артефактов.

«На Болотной площади оба фонтана будут сделаны на одном уровне с тротуаром», — добавил чиновник.

The Village писал о том, что именно нашли при раскопках на Биржевой площади, как в этом месте можно бы было обустроить музей под открытым небом и почему установка фонтана там — не самая лучшая идея.