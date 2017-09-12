К 1 ноября Волхонку откроют после ремонта
К 1 ноября завершатся работы по благоустройству улицы Волхонки по программе «Моя улица». Об этом со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева сообщает информагентство «Москва».
«Благоустройство еще продолжается: будут выполнены работы по пуску и наладке освещения, установке архитектурных форм, высадке деревьев. Кроме того, продолжатся работы на Пречистенской набережной, на улице Волхонке, которую мы завершим до 1 ноября», — заявил Елисеев.
По его словам, основные работы по «Моей улице» завершились ко Дню города, который прошел 9–10 сентября.
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