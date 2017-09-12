К 1 ноября завершатся работы по благоустройству улицы Волхонки по программе «Моя улица». Об этом со ссылкой на главу департамента капитального ремонта Москвы Алексея Елисеева сообщает информагентство «Москва».

«Благоустройство еще продолжается: будут выполнены работы по пуску и наладке освещения, установке архитектурных форм, высадке деревьев. Кроме того, продолжатся работы на Пречистенской набережной, на улице Волхонке, которую мы завершим до 1 ноября», — заявил Елисеев.

По его словам, основные работы по «Моей улице» завершились ко Дню города, который прошел 9–10 сентября.