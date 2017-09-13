В Минюсте готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие повышенные меры административной ответственности за мелкое хулиганство в транспорте общественного пользования. Об этом сообщает «Российская газета».

Например, в Минюсте рассказали, что людям, из-за которых задерживают авиарейсы или разворачивают самолеты, вменяют статью о мелком хулиганстве. Причина такого решения в том, что формально они не вступают в полемику с командиром экипажа, а «всего лишь» напиваются и матерятся.

«Учитывая высокую степень общественной опасности указанных правонарушений, действующие меры административной ответственности нуждаются в пересмотре», — заявили в ведомстве.

Ранее Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за «хулиганство на транспорте», за зацепинг, а также за ослепление пилотов лазерными указками.

17 июня 2016 года «Аэрофлот» предложил ввести так называемые черные списки для проблемных пассажиров. Тогда в компании хотели вести уголовное наказание за нанесение телесных повреждений экипажу самолета, а также кратно увеличить размер штрафа. Авиакомпания направила письмо с соответствующими предложениями в президентскую администрацию. Путин, писали СМИ, предложения поддержал.