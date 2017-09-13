В четверг, 14 сентября, в Москве ожидается резкое усиление ветра. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в столице пройдет дождь, который будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 17 метров в секунду. Днем он может ускориться и до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит до 21 градуса тепла.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен во всей центральной части России за исключением Тульской области.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.