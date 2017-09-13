Россия опустилась с 60-го на 63-е место в «Индексе гражданств мира» от консалтинговой компании Henley & Partners. Об этом сообщается на официальном сайте исследования.

В общей сложности в список вошли 159 государств (против 161 страны в 2016-м). Их ранжировали с учетом тех возможностей, которые получают местные граждане «для всестороннего управления своей жизнью». Учитывались такие показатели, как размер экономики, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, возможность кратковременных безвизовых поездок и безвизового проживания и работы за рубежом и некоторые другие. Максимальное значение всех показателей оценивалось в 100 %.

Лидеру рейтинга — Германии — в 2017 году удалось набрать 82,7 %. Она же занимала первое место в 2016 году. Также в топ-10 стран с самым привлекательным гражданством вошли Франция, Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия, Италия, Нидерланды, Швейцария и Испания. Некоторые из них поделили места.

Оценка России в индексе 2017 года составила 39,7 %. В рейтинге страна соседствует с Колумбией (62-е место) и Сент-Люсией (64-е).

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