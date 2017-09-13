Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отложило рассмотрение жалоб на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильды», сообщает ТАСС.

Жалобы жительниц Москвы должны были рассмотреть 14 сентября на заседании общественного совета по рекламе. «Заседание переносится. Дату сообщим позднее. Общественный совет счел, что одного вопроса для заседания мало», — пояснили в УФАС.

Две жительницы Москвы подали в антимонопольное ведомство восемь жалоб на рекламные материалы картины.

Заявительницы указали, что в одном из трейлеров фильм назван «главным историческим блокбастером года», что, по их мнению, нарушает положения о защите конкуренции. Также они пожаловались на то, что «Матильда» не раскрывает «тайну дома Романовых», хотя это обещают в афишах. Кроме того, проанализировав трейлер, женщины пришли к выводу, что заявления создателей картины о том, что она основана на реальных событиях, не соответствуют действительности.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», объяснив свое решение угрозами от организации «Христианское государство». Министр культуры Владимир Мединский осудил «умышленно нагнетаемую истерии вокруг обычного художественного фильма».

The Village писал о реакции зрителей, которые посмотрели «Матильду» на предпремьерном показе во Владивостоке.