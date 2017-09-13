Минтранс готовит поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые позволят пассажирам бесплатно проносить на борт самолета рюкзак и лекарства. Инициатива опубликована на сайте министерства.

В поправке говорится, что в качестве ручной клади сверх нормы и без оплаты пассажир имеет право провозить рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в них вещами.

В Минтрансе также предлагают ввести лимит, согласно которому бесплатная ручная кладь не может весить меньше 5 килограммов на пассажира. При этом при регистрации или выходе на посадку пассажир обязан будет предъявить для взвешивания всю ручную кладь. Суммарный вес бесплатного для провоза багажа ограничивается 30 килограммами.