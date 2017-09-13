Электротранспорт в Москве будет оснащен дизельными генераторами. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на главу департамента транспорта Максима Ликсутова.

Он уточнил, что установка будет там стоять «на всякий случай», чтобы отапливать салон. Такое решение Ликсутов объяснил своеобразностью климатических условий в России. Он также добавил, что в течение десяти лет из-за увеличения емкости батарей изменения могут коснуться и системы работы метро.

«И еще могу сказать, что все эксперты большие прогнозируют в ближайшие несколько лет существенное увеличение емкости батарей. Сейчас это 400 килограммов, скоро это может быть в два или три раза меньше. Через десять лет можно будет задуматься и о метро: не нужен контактный рельс на протяжении всего следования, достаточно будет зарядить в начале и в конце поездки», — рассказал он.