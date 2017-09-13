Сын руководителя Сбербанка Германа Грефа и двое детей вице-президента Торгово-промышленной палаты и бывшего главы ВЭБа Владимира Дмитриева стали совладельцами крупнейшей компании по вывозу мусора в Москве и области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В марте в Москве зарегистрировали ООО «Чистая логистика», 50 % и 40 % которого принадлежат Степану и Павлу Дмитриевым соответственно, а еще по 5 % — Олегу Грефу и Валерию Есауленко. Близкий к одному из бизнесменов источник «Коммерсанта» рассказал, что Дмитриевы давно дружат с Олегом Грефом.

В июне «Чистая логистика» приобрела 33,33 % компании ООО «МКМ-Логистика», занимающейся вывозом отходов. Это компания с годовой выручкой в 2,2 миллиарда рублей и портфелем госконтрактов на 40,2 миллиарда рублей. В материале «Коммерсанта» она называется «крупнейшей мусоровозной компанией в регионе».

35-летний Олег Греф работал в Credit Suisse First Boston и в российском и лондонском отделениях Deutsche Bank. В августе 2017 года он занял должность управляющего партнера в консалтинговой фирме Braynt. В этом году он «активно занялся собственными бизнес-проектами: зарегистрировал в Петербурге УК ООО „Весна“ и получил долю в девелоперском ООО „Нева инвест групп“».

Оба сына Владимира Дмитриева учились в Финансовой академии. Павел Дмитриев несколько лет возглавлял управление по работе с Deutsche Bank и работал в «Калион Русбанке». Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по финансам и экономике в компании Геннадия Тимченко «Стройтрансгаз».

Степан Дмитриев раньше работал в Invest AG.

Дмитриевы и Греф отказались от комментариев.