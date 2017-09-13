В здании Московского государственного театра эстрады в Доме на набережной впервые проведут ремонт. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента по конкурентной политике Москвы сообщает информагентство «Москва»,

«Подрядчику предстоит восстановить историческую планировку помещений, провести ремонт систем кондиционирования, вентиляции и инженерных систем. В рамках работ планируется увеличить площадь гримерок, заменить окна, двери в театре. Ремонт не коснется колонн и фасада дома», — говорится в сообщении.

Работы продлятся 14 месяцев — с февраля 2018 года по апрель 2019 года. На время ремонта труппа театра переезжать не будет. «Реставрация сцены и зрительского зала пройдет с апреля до конца осени. То есть мы не потеряем сезон. Сцена будет работать, а ремонт идти в других помещениях», — рассказал глава Театра эстрады Павел Воронов.

Участвовать в конкурсе могут только компании, которые имеют лицензию на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Заказчиком выступает сам театр. Цена контракта составляет 672 миллиона рублей.