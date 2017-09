Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: обыски у ведущего «Немагии», самые популярные треки лета, поджог квартиры журналиста «РБК» и другие новости.

Вторая волна эвакуаций

В крупных городах России 13 сентября прошла вторая волна эвакуации школ, административных зданий и торговых центров после анонимных звонков об их минировании.

Так, в московскую полицию поступили звонки о взрывных устройствах на Киевском, Ленинградском и Казанском вокзалах, в торговых центрах «Афимолл», «Метрополис», «Капитолий» и «Город», Первом МГМУ имени Сеченова, МГИМО , ГУМе и других зданиях.

Количество денег для счастья

Рекрутинговый сайт Superjob.ru выяснил, сколько денег россиянам нужно для счастья. Согласно исследованию, эта сумма примерно составляет 184 тысячи рублей в месяц.

По данным сайта, в 2017 году бедными, по мнению жителей России, можно считать тех людей, у которых доход меньше 17 тысяч рублей, а богатым — человека с доходом выше 463 тысяч рублей.

Обыски у ведущего «Немагии»

К одному из ведущих YouTube-канала «Немагия» Алексею Псковитину пришли с обысками по уголовному делу о клевете.

Связаны ли следственные мероприятия с конфликтом вокруг ролика об Олеге Тинькове, неизвестно. Согласно Уголовному кодексу, за публичное распространение ложных сведений грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы.

Отказ от «Матильды»

Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась показывать фильм «Матильда» Алексея Учителя из-за угроз от организации «Христианское государство — Святая Русь».

Уточняется, что члены организации несколько раз присылали письма в кинотеатры в разных городах. Так, 4 сентября послание с угрозами получили представители киносети в Екатеринбурге. В этот день нагруженный газовыми баллонами грузовик врезался в кинотеатр «Космос» в центре Екатеринбурга.

В то же время председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заступился за «Матильду». «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет. Фильм не является документальным, в нем присутствует фантазия создателей картины», — рассказал он.

Самые популярные треки лета

Сервис «Яндекс.Музыка» выяснил, какие треки чаще всего слушали россияне летом 2017 года. В тройке лидеров — «Shape of You», «Despacito» и «Way Down We Go».

Поджог квартиры журналиста «РБК»

Неизвестные сожгли квартиру журналиста агентства «РБК» Александра Соколова, приговоренного к трем с половиной годам колонии. Его обвиняют в в организации деятельности экстремистской организации.