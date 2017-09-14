За сутки, 13 сентября, в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек из-за анонимных звонков о минировании зданий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

100 000 ЧЕловек эвакуировали за день

из-за звонков о минировании в Москве

По данным собеседника издания, в среду в службы МЧС поступило 65 анонимных звонков об угрозах взрывов на 70 объектах — на вокзалах, в торговых центрах, учебных заведениях, гостиницах и других общественных зданиях.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября со звонков с виртуальных номеров о минировании общественных учреждений. Источник сообщений пока не установлен. ФСБ завела дело по статье «Заведомо ложные сообщения о террористических актах».

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