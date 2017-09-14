В ночь с 15 на 16 сентября состоится экскурсия по территории особо охраняемого объекта столичного метрополитена — электродепо «Красная Пресня». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Во время экскурсии гостям расскажут об истории электродепо, технологии обслуживания и эксплуатации подвижного состава, а также о профессиях машинистов и ремонтников. Участникам экскурсии покажут, как работает диагностический комплекс «Синергия», а также расскажут о работе дефектоскопной станции.

Также в электродепо покажут трофейный вагон типа «В». Его привезли в Москву из Берлина в 1945 году.

Участие в экскурсии могут принять все желающие в возрасте от 12 лет. Она начнется в 22:30 15 сентября у парадного входа в электродепо «Красная Пресня, а закончится — в 03:30 16 сентября.

Стоимость экскурсии с посещением электродепо составит 3 500 рублей, а без — 3 тысячи рублей. Приобрести билеты можно на сайте и в кассах Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, дом 2.

При этом экскурсию можно будет посетить и в укороченном формате. В этом случае экскурсия начнется 01:10 16 сентября на выходе со станции «Новослободская».