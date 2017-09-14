17 сентября в Новодевичьем парке пройдет выставка-пристройство собак из приютов Москвы и Подмосковья. Об этом The Village сообщили в пресс-службе фонда «Подарок судьбы», который организует мероприятие.

Цель акции — это не только увеличить количество «усыновленных» животных из приютов, но и повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

На выставке гостей будут ждать 70 собак из приютов. Любую из них можно забрать домой прямо в день выставки. «Все животные здоровы, привиты, социализированы и готовы к домашней жизни», — говорится в пресс-релизе к выставке.

При этом те, кто возьмет собаку к себе домой, смогут посетить консультации от зоопсихологов и ветеринарных специалистов, получить сертификат на бесплатную полную диспансеризацию собаки, а также «стартовый комплект» хозяина: амуницию, ветпрепараты, лакомства и прочее.

Также на выставке будет работать детская зона, а для гостей с собаками — мобильный ветеринарный кабинет от ветцентра «Комондор».

Для оформления собаки необходимо пройти собеседование с сотрудником фонда и заключить договор (обязательно наличие паспорта).