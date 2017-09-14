Лидер движения SERB Игорь Бекетов и активист Игорь Брумель подали иск к политику Алексею Навальному. Они требуют запретить Навальному вести избирательную кампанию и агитацию. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Иск принял Люблинский районный суд Москвы. По мнению Бекетова, предвыборная агитация Навального создает «нервозность в России и в Москве». «Он привлекает молодых ребят, подставляет их, обещая им юридическую поддержку. Может быть, он кому-то ее и оказывает. Но мы не хотим, чтобы он подставлял молодых ребят. У них другое будущее — учеба, спорт. Зачем они лезут туда, где они не понимают?» — заявил Бекетов.

14 сентября в Люблинском суде Москвы состоялось досудебное слушание по другому иску Бекетова и Брумеля к Навальному. В нем они потребовали взыскать с политика компенсацию в размере 2,6 миллиона рублей за акцию протеста 12 июня. По мнению истцов, участники акции устроили на Тверской «массовые беспорядки» и «задели чувства» граждан, пришедших на праздник.

Ранее с дома в Москве, где жил политик Борис Немцов, активисты движения SERB сняли мемориальную доску с его именем.

В свою очередь, городские власти предложили перенести мемориальную табличку Немцову в подъезд его дома.