Подмосковные власти заявили, что регион не готов к приему строительного мусора от реновации в Москве. Об этом со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана сообщает «Интерфакс».

«С точки зрения инфраструктуры мы не готовы к такому объему отходов, который идет от строительства, сноса и грунтов. По официальным данным территориальной схемы Москвы объем указан 13 миллионов тонн. Де факто наш мониторинг показывает, что отходов раза в 2,5–3 больше идет, порядка 27–30 миллионов тонн только из Москвы. Плюс 6–7 миллионов наших. Если не поставить переработку, то это будет заваливаться», — заявил Коган во время заседания Мособлдумы.

Глава министерства считает, что между столицей и областью нужно «выстраивать систему». По его словам, область готова «гармонизировать все наши процессы с Москвой» и что «это будет указано в дополнительном соглашении». «Официально я по этой теме смогу доложить в декабре. С конкретными точками синхронизации нашей нормативной базы Москвы и области», — сообщил Коган.