В конце сентября на 60 площадках в Москве проведут фестиваль финансовой грамотности. Об этом со ссылкой на замруководителя департамента образования Александра Молоткова сообщает информагентство «Москва».

«Уважаемые коллеги, 23 сентября в 11:00 откроется более 60 площадок нашего фестиваля. Это первый фестиваль финансовой грамотности в Москве. И этот фестиваль, как мы полагаем, будет еще одним подтверждением того, что Москва — это город действительно образования», — заявил Молотков.

Площадки фестиваля организуют в нескольких школах, колледжах и вузах, а также на ВДНХ в павильоне «Умный город». «Еще одна площадка развернута в Музее Москвы, ее организатором выступила Московская биржа, и тоже очень интересная экспозиция будет представлена там», — добавил Молотков.