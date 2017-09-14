Обновлено: Роскомнадзор объяснил причину блокировки портала

Интернет-портал «Компромат.Ru» недоступен на территории России. На это обратили внимание «Ведомости».

При входе на сайт появляется сообщение о его блокировке по трем возможным причинам: нарушение авторских прав, экстремизм или содержание вредящей детям информации. Издание отмечает, что еще вчера ресурс был доступен.

Доступ к одной из страниц портала ограничили по решению Дорогомиловского районного суда Москвы 10 апреля. При этом данные сервиса проверки ограничения доступа к сайтам не содержат указание на конкретную страницу. Вероятным поводом для блокировки «Ведомости» называют иск владельцев «Гута-банка», пожаловавшихся на нарушение закона о персональных данных.

UPD(18:09): Роскомнадзор объяснил блокировку портала нарушением авторских прав в связи с публикацией произведения «Рекламная паутина», правами на которое владеет компания «Малибу». В ведомстве также отметили, что в отношении ресурса вынесли несколько судебных решений, в том числе по нарушению закона о персональных данных.