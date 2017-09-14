В жилых домах Москвы установят 133 подъемные платформы для маломобильных людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Платформы устанавливают в жилых домах для создания доступной среды для людей с инвалидностью — наличие подобной платформы в доме позволяет беспрепятственно подниматься на уровень подъезда. Большинство проектов также предусматривает дополнительную адаптацию жилых домов — установку пандусов, нескользящей плитки и тактильных знаков оповещения.

Проекты, согласованные Мосгосэкспертизой, охватывают 11 округов столицы. Известно, что больше всего платформ появится на юго-западе и юго-востоке города.