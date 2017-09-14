Обновлено: баклан станет маскотом арены, уточнили в пресс-службе «Зенита»

Символом стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове станет баклан, рассказала директор по связям с общественностью футбольного клуба «Зенит» Жанна Дембо. Об этом пишут «Ведомости».

По ее словам, на арене появятся указатели-бакланы и ростовая кукла птицы.

Дембо также отметила, что на продаже билетов на матч с московским «Спартаком» «Зенит» заработал около 110 миллионов рублей. Это рекордный показатель для петербургского клуба.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что крыша нового стадиона на Крестовском острове протекает из-за несовершенной защиты от птиц. «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки», — отметил он. Пользователи социальных сетей отреагировали на это заявление чиновника шутками. В интернете также появилась петиция о переименовании стадиона в «Баклан-Арену». Ученые-орнитологи рассказали The Village, что вероятность встретить бакланов в городе невелика. «Не надо грешить на птиц. Думаю, тут дело в чем-то другом», — отметил доцент СПбГУ Рустам Сагитов.

UPD (18:53): В петербургском футбольном клубе уточнили, что баклан станет маскотом стадиона на Крестовском острове. «Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы «Зенита».