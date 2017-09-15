МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением ночью 16 сентября в столице ожидается сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 20–25 метров в секунду.

Спасатели неоднократно напоминали, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также заторы на дорогах, повреждение автомобилей и травмирование людей. Кроме того, разряды молний могут повредить не оборудованные громоотводом здания.

С более подробной инструкцией о правилах поведения при штормовом предупреждении можно ознакомиться здесь.