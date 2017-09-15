На портале mos.ru обновился сервис «Получение архивной справки из государственных архивов Москвы» с расширенным перечнем запросов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, в электронном виде можно получить сведения о заработной плате, трудовом стаже, награждении, учебе, пособии по безработице, создании или переименовании организации для оформления трудовой пенсии, а также о получении копии акта медицинского освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы.

Кроме того, сервис позволяет заказать справки о мобилизации, об установлении опеки или усыновлении, о пребывании детей в учреждениях для сирот. Теперь для этого не нужно идти в центр «Мои документы», достаточно оставить онлайн–заявку.

Архивные справки можно получить как в личном кабинете пользователя, так и в центре госуслуг «Мои документы» через 20 рабочих дней после обращения.