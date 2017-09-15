Обновление: добавлена информация о результатах проверки.

Экстренные службы проверяют информацию о подозрительном предмете на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, место потенциально опасной находки оцеплено сотрудниками полиции. Ожидается прибытие кинологов и взрывотехников.

На движение поездов инцидент не повлиял.

UPD (13:25): В пресс-службе УВД на Московском метрополитене заявили, что бесхозная сумка, обнаруженная на станции метро «Тульская», не представляет опасности.

Утром в пятницу, 15 сентября, стало известно о взрыве на платформе Парсонс Грин в лондонском метро. В результате происшествия 20 человек получили ожоги. Погибших нет. Полиция расследует произошедшее как теракт.