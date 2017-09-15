Европейский суд по правам человека объединил в одно дело и начал рассмотрение жалоб на блокировку в России сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру», «ЕЖ.ру», «Роскомсвободы» и Worldview of Russian Civilization. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

ЕСПЧ уже направил правительству России вопросы по этому делу. Например, суд просит объяснить, являются ли законы о блокировках «достаточно точными и предсказуемыми в применении», а также «дают ли они достаточную степень защиты от произвола». Россия должна ответить ЕСПЧ до 15 января 2018 года. Затем заявители пришлют в суд свои комментарии.

При этом до этого ЕСПЧ практически не выносил решений о блокировках информации в интернете.

Ранее о планах ЕСПЧ коммуницировать пять жалоб о блокировке российских интернет-сайтов рассказал «Коммерсанту» юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. «Нам всем порядочно надоела практика блокировок сайтов, которая сложилась за последние годы. Так как в российских судах невозможно добиться правосудных решений, мы обратились в ЕСПЧ», — заявил юрист.

Дарбинян добавил, что «Роскомсвобода» работает вместе с международной правозащитной организацией «Агора».