Генеральная прокуратура сообщила о сокращении числа уголовных дел о нарушении правил дорожного движения за три года на четверть. Соответствующий отчет размещен на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, за последние два года число дел о ДТП уменьшилось на 22 %. В первом полугодии 2017 года количество таких дел сократилось еще на 6,6 %.

Что касается статистики о возбужденных в связи с нарушениями на дороге делах, то в 2014 году их было почти 28,5 тысячи, в 2015 году — 26,6 тысячи, в 2016 году — уже 22 тысячи.

Отмечается также, что больше всего нарушений в 2017 году зафиксировано в Краснодарском и Красноярском краях, Москве, Московской и Ростовской областях. Наименьшее количество — на Алтае, в Ингушетии, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе.

В начале сентября ГИБДД представила проект стратегии безопасности дорожного движения. В частности, в документе прогнозируется рост числа погибших на дорогах после 2018 года.