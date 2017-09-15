Конституционный суд проверит нормы закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Причиной проверки стало заявление в КС от бывшего директора департамента по договорно-правовой работе ЗАО «Стройтрансгаз» Александра Сушкова. Ранее Сушков переслал с корпоративного адреса на свою личную почту служебные документы, локальные нормативные акты работодателя и персональные данные коллег.

Затем Сушкова уволили за нарушение условий трудового договора. Оспорить увольнение в суде у экс-менеджер не получилось. Суд сослался на положения пользовательского соглашения с оператором связи. Согласно им, тот может как запрещать, так и обеспечивать доступ к информации из электронных ящиков. Следовательно, по закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», оператор является обладателем такой информации.

По мнению Сушкова, в таком толковании закон противоречит праву на тайну переписки,прописанному в Конституции.

Рассмотрение дела назначено на 19 сентября.