Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отчитался о первой неделе работы парка «Зарядье». Озвученные им данные приводит агентство «Интерфакс».

250 000 человек посетили «Зарядье»

за первую неделю работы парка

По его словам, сейчас продолжается настройка и дооборудование отдельных павильонов и аттракционов парка. Все работы планируется завершить к весне.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. Сперва попасть в него можно было только по приглашениям. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. А спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. Днем спустя сотрудники «Зарядья» назвали историю с воровством цветов домыслами, однако впоследствии на Avito появилось объявление о продаже растений из парка.

The Village выяснил, орудуют ли вандалы и в других парках столицы.