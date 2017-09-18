В четверг, 28 сентября, в Центральном административном округе Москвы проведут бесплатную вакцинацию животных от бешенства. Об этом сообщает агентство «Москва».

С 10:00 до 16:00 на Чистопрудном бульваре рядом с памятником Грибоедову будет работать передвижной прививочный пункт. Москвичам расскажут, как правильно содержать и прививать питомцев, а также что делать при укусе бездомного животного.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против бешенства, учрежденному в 2007 году по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства.