В Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуируют префектуры и управы районов. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

«Оперативные службы проверяют после поступивших анонимных звонков в Москве пять префектур, три управы районов, офисное здание. На время проверки эвакуированы более 600 человек», — следует из слов собеседника издания.

На данный момент эвакуировали управу Ломоносовского района из дома 8 на улице Кравченко, управу по району Южное Бутово (улица Большая Шутовская), управу по району Коптево на улице Зои и Александра Космодемьянских.

Кроме того, проведена эвакуация из зданий префектуры Юго-Западного административного округа на Севастопольском проспекте, из здания префектуры Западного административного округа (улица Ивана Франко, 12).

Информация проверяется. На местах работают кинологи.

Вечером в воскресенье, 17 сентября, из-за звонков о бомбах эвакуировали торговые центры «Охотный Ряд», «Хорошо!», «МЕГА Теплый стан», «МЕГА Химки», «Рио», «Вегас», «Москворечье» и «Океания». Все сообщения о минировании оказались ложными.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.