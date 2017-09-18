Концертный зал филармонии в столичном парке «Зарядье» планируется достроить к весне 2018 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.

«На строительстве этого объекта задействованы более тысячи человек, полностью работы будут завершены весной», — заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что над акустикой концертного зала работал всемирно известный инженер Ясухиса Тойота. Уточняется также, что акустические испытания концертного зала филармонии займут пять-шесть месяцев.

Общая площадь здания филармонии в парке «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Филармония разместится под стеклянным куполом и будет иметь два зала. Большой зал будет вмещать 1 560 зрителей, а малый — 400.