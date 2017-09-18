«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 19 сентября из-за усиления ветра. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 19 сентября, днем скорость ветра составит 7-12 метра в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду. Температура воздуха во вторник днем составит 14-16 градусов.

«Погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности и означает, что погода потенциально опасна.