В субботу, 23 сентября, в Музее советских игровых автоматов на Кузнецком мосту пройдет благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство». Об этом The Village сообщили представители музея. Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам», другую — владельцам лотов.

«На аукционе все желающие смогут купить раритеты советской эпохи, например уникальную детскую автомат-качалку „Зебра”, печатную машинку Erika из ГДР, фотоаппарат „Зенит”, плюшевого медведя, радиоприемник „Сокол” — любая из этих вещей украсит интерьер любителя советского промдизайна или обитателя белой сталинки», — рассказали в музее.

На аукционе будут действовать три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Лот самого музея — детский игровой автомат-качалку «Зебра» — будут продавать по начальной цене в 10 тысяч рублей.

«Перечисленные в фонд средства будут направлены на развитие проекта „Близкие люди”, который помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями», — отметили в музее.

Ведущим аукциона выступит стендап-комик Кирилл Сиэтлов. Аукцион начнется в 20:00. Вход — бесплатный, по регистрации.