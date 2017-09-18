Глава общественного совета при министерстве культуры Павел Пожигайло попросил копию фильма британского комика Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» до его выхода в прокат. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Пожигайло, фильм нельзя выпускать, если он «так же провокативен, как „Матильда“». «Общественность должна просто инициировать экспертизу профессионалов, которые скажут, есть ли в нем попытка разжечь национальную рознь, оскорбление каких-то чувств, решат, есть там опасность или нет. Если есть опасность, мы будем настаивать на том, чтобы прокатное удостоверение не выдавалось», — сказал чиновник.

При этом выход картины глава совета назвал «спланированной провокацией», направленной против коммунистов. «Я не удивлюсь, если одновременно появится фильм про имама Шамиля, например. Потому что еще один удар должен быть по мусульманам. Тогда это технология, просто технология цветной революции. По разным слоям населения можно выпустить пять-шесть фильмов, и в России вспыхнет череда национальных конфликтов», — подвел итог Пожигайло.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия, в основе которой политическая борьба в СССР после смерти Иосифа Сталина. Сюжет взят из одноименного французского комикса. Премьера фильма состоялась 15 сентября на кинофестивале в Торонто. В актерском составе — Стив Бушеми, Джейсон Айзекс и Ольга Куриленко.