Министерство обороны предложило ввести законопроект о запрете военнослужащим рассказывать в интернете о своей деятельности. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится, что на военных нужно распространить запреты, введенные для сотрудников ФСБ и пограничников. В частности, им планируют запретить публиковать в интернете «сведения о себе или других военнослужащих, позволяющих определить их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу».

Общественное обсуждение инициативы запланировано до 2 октября. В случае, если законопроект успешно пройдет обсуждение, он вступит в силу в январе 2018 года.