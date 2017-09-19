Более тысячи человек эвакуировали из зданий в Москве после звонков о находящихся в помещениях взрывных устройствах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в полицию поступили сообщения о том, что взрывные устройства заложены в здании газеты «Известия» на Тверской улице, баре «Камчатка» на Кузнецком мосту и в кинотеатре «Звездный». Помещения будут обследованы кинологами со служебными собаками.

Кроме того, из соцсетей стало известно об эвакуации кафе Imagine Cafe, открывшегося на месте «Кризиса жанра».