Через 1-ю Тверскую-Ямскую улицу в районе улицы Чаянова и улицы Васильевской появился сквозной проезд. Об этом The Village сообщили в столичном информационном центре ДТиРДТИ.

«Новое сквозное пересечение улицы 1-я Тверская-Ямская появилось между улицей Чаянова и улицей Васильевской. Теперь автомобили могут проехать по прямому ходу с улицы Чаянова на улицу Васильевскую через улицу 1-я Тверская-Ямская и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Ожидается, что новый проезд повысит связность дорог в нескольких кварталах в два раза, разгрузит площадь Тверская Застава на 4 %, а также уменьшит перепробеги до 1,7 километра для 5–6 тысяч жителей, которые используют хордовое направление ежедневно.

В информационном центре попросили водителей быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками при проезде данного перекрестка.

Также в ночь с 17 на 18 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице появился новый пешеходный переход. Однако рабочие замазали его спустя сутки после нанесения на дорожное полотно.

В ЦОДД пока не разъяснили, почему исчез наземный переход.

Ранее на карте Москвы от «Яндекса» появился перекресток на пересечении улиц Чаянова, Васильевской и 1-й Тверской-Ямской, который на самом деле еще не был открыт.