Дом 21 на Воронцовской улице, в котором находятся Таганская управа и ГБУ «Жилищник» Таганского района, эвакуировали после звонка об угрозе взрыва. Об этом информагентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

На месте работают экстренные службы. Из здания уже вывели около 100 человек.

Информация уточняется.

Массовая волна эвакуаций по всей России началась 10 сентября. Поводом послужили анонимные звонки о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек.