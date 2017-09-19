Молодежная палата при Мосгордуме в рамках создания туристического бренда разработает логотип столицы. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Мы все вместе будем разрабатывать бренд. У нас 9 сентября в День города уже было первое мероприятие — пикник так называемый, где мы начали продумывать, представлять, как мог бы выглядеть логотип. Но эта работа достаточно длительная. Мы только-только к ней приступили. Начали с творческой составляющей — с разработки логотипа, с понимания того, какие есть исключительные, интересные достопримечательности в Москве. Мы хотим подключить экспертов. Нужно историков привлекать и, возможно, какие-то экскурсионные большие объединения, которые подскажут, где больше поток туристов, на что лучше обратить внимание», — рассказала председатель палаты Мария Летникова.

Отмечается, что обсуждение первых вариантов пройдет в конце сентября. Не исключается, что для выбора логотипа организуют общественное голосование в социальных сетях или на портале «Активный гражданин».