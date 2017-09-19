Фонд помощи осужденным «Русь сидящая» и проект «Мемориала» Human Rights Incubator запустили сайт для заключенных и их семей «Тюремный консультант». Об этом The Village рассказали представители проекта.

На сайте собрана «информация для людей, столкнувшихся с российской системой уголовного преследования и исполнения наказаний». В основе материалов лежит практический опыт фонда «Русь сидящая».

«Уголовным преследованием и наказанием занимаются разные люди: полицейские, опера, следователи, прокуроры, арбитражные и уголовные судьи, конвоиры и тюремщики, сотрудники колоний и тюремные медики… А мы, попадая в этот котел, должны знать все. Все, что знают они, и еще чуть-чуть. И еще перевести все это на простой и понятный русский язык», — уточнили авторы инициативы.

В дальнейшем ресурс будет пополняться личным опытом бывших заключенных.

О том, как бывшие заключенные ищут работу, можно прочитать в материале The Village.