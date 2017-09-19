Построенные по программе реновации жилые кварталы оснастят современной системой ливневой канализации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

«Сейчас во многих старых кварталах ливневки просто нет, однако при строительстве внутриквартальных проездов и дорог в районах реновации система стока дождевых вод будет создана», — рассказал Левкин. По его словам, ливневка сделает кварталы чище.