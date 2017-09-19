Станции метро «Китай-город» закрыли по требованию полиции
Станции «Китай-город» Таганско-Краснопреснеской и Калужско-Рижской линий Московского метрополитена закрыты для входа и выхода по требованию полиции. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.
Поезда проезжают станции без остановки. По данным агентства «Москва», правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва.
10 сентября по всей России началась массовая волна эвакуаций в связи с анонимными звонками о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек. The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России и какой от них ущерб.
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