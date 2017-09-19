Станции «Китай-город» Таганско-Краснопреснеской и Калужско-Рижской линий Московского метрополитена закрыты для входа и выхода по требованию полиции. Об этом сообщается в твиттере столичной подземки.

21:35 Таганско-Кр. и Калужско-Риж.л. Ст.Китай-город закрыты для входа и выхода по требованию полиции.Поезда проследуют станции без остановки — Московское метро (@MetroOperativno) 19 сентября 2017 г.

Поезда проезжают станции без остановки. По данным агентства «Москва», правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва.

10 сентября по всей России началась массовая волна эвакуаций в связи с анонимными звонками о не подтвердившейся угрозе взрывов. Источник сообщений остается неизвестным. Только за один день в результате 70 звонков в Москве эвакуировали более 100 тысяч человек. The Village рассказывал, что известно о массовых эвакуациях в России и какой от них ущерб.

