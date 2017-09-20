Команда сооснователя Arma17 Наташи Абель объявила лайнап вечеринки A1, которая пройдет с 23 по 24 сентября в пространстве Squat 3/4. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Событие, продолжительность которого составит 24 часа, включает в себя три танцпола. На главной площадке можно будет услышать трехчасовые сеты хедлайнеров мероприятия Phuong Dan и Identified Patient. Здесь же состоится лайв Феликса Кубина.

На втором — андерграундном — танцполе DJ-сеты отыграют LVRIN, Poima, Savage, Okkultative и Ranishe Niyaak. А во дворе состоится экспериментальная часть, на которой с лайвами выступят Mikhail Myasoedov, Zoya Zerkalski & Lisokot и Dodonov. По завершении ночи за пульт встанет Vera Heindel, которую сменят Dasha Redkina, Alex Danilov, Sofia Rodina и Abelle.

Команда сооснователя Arma17 Наташи Абель проведет в Москве две вечеринки — A1 и A2, составляющих, по замыслу организаторов, единый музыкальный концепт. В мае команда сообщала о временном отказе от организации новых мероприятий на отечественных площадках, чему предшествовал срыв нескольких вечеринок в Москве и Санкт-Петербурге.