Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов предложил отправлять наркозависимых людей на лечение в Сибирь и на Дальний Восток.

«Есть просторы Сибири и Дальнего Востока. Даже сам процесс изоляции: свежий воздух, природа, рыбалка, охота, трудотерапия. Не нужно никаких заумных технологий медицинских, просто изоляция, чистый природный воздух и труд», —заявил Нилов.

По его мнению, излечившиеся от наркозависимости люди смогут остаться жить «на природе, создадут семьи и будут поднимать Дальний Восток и Сибирь».

Источник: информагентство «Москва»